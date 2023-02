獨家專訪王丹 談中國當前政局及台灣總統大選（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

目前在史丹福大學胡佛研究所擔任訪問學者的六四天安門事件學運領袖王丹,接受本台獨家專訪,對於中國當前政局,以及台灣2024總統大選表達看法。

來自中國的王丹,是1989年六四學運的學生領袖之一,曾被中國當局逮捕入獄,後來流亡到美國,三十多年來他一直在海外為推動中國民主發聲。

談到當前的中國政局和民主前景,王丹首先點出中國國家主席習近平的挑戰。

王丹說:「因為我覺得習近平現在面臨非常大的挑戰,你從習近平的講話也可以看得出來,就是他不斷的強調危機、挑戰,他自己也感受到,這個挑戰首先就是中國國力的下降,其實中國的國力不是在上升,而是在下降,尤其在經濟方面,第二個方面就是他已經變成一個獨裁者了,所以他周圍都是一些只順著他意思講話的人,沒有人會提出相反意見,這會使他的判斷更加的失準,我覺得這是他面對的挑戰。」

王丹點名習近平決策判斷錯誤的例子,除了對Covid疫情的封城以及解封決策,對於未來台海局勢的決策也不樂觀,而這些因素都將影響到習近平的權力是否穩固。

王丹說:「如果他真的是悍然的去發動對台的(軍事行動),或者他在國內採取一些錯誤的決策,我覺得他未來面對的挑戰是非常大的,我非常懷疑他是不是能夠,就是五年之後,他是不是能夠繼續連任。」

儘管新一屆政治局班底,已經全面換成習近平人馬,加上領導人任期限制也取消,但王丹認為,習近平的權力並非外界想像的穩固。

王丹說:「習這個人從過去這幾年的發展,我們可以看到,第一他意識形態上,是個(共產主義/毛思想)原教旨主義者,就是他還是要把中國往回倒退,第二個他還是滿剛愎自用的,他認為他都是正確的,像現在防疫政策他也不承認他有錯誤,在這種情況下,他缺少一個黨內的校正機制,他只能朝失敗的道路愈走愈遠。」

而談到台灣2024總統大選,王丹認為,不管哪個政黨還是哪個候選人勝出都不重要,相信台灣人民會選出一個理想的人選,身為中國早期學運世代的他,在兩岸現在的局勢下,有著深沉的擔憂。

王丹說:「我在台灣生活那麼多年,我覺得台灣的民主化還是沒有徹底的完成,其中很重要一部份就是,對於民主自由這種理念的堅持,我覺得在台灣社會其實還不是那麼穩固的,換句話說,你比如說,如果讓台灣人,比如說年輕世代選擇是不是願意為捍衛自己的生活方式,去付出、犧牲,是不是已經有這樣的共識,我覺得這個恐怕不光是我一個人的擔心。」

王丹說,在史丹福大學和觀察台灣的美國學者討論,也有著同樣的擔心,認為如何凝聚台灣社會的危機意識,是很大的挑戰,至於台灣是否可能再度出現政黨輪替呢?

王丹說:「我覺得甚麼可能性都是存在的,台灣的選舉我們也看到了,變化太大了,地方選舉跟總統選舉,這種大幅度的鐘擺效應,過去歷史上發生過很多次,你說下一次選舉如果國民黨會在取得政權,我不會太驚訝,但是目前我覺得下結論恐怕太早,畢竟各個候選人都還沒有訂出來。」

不過王丹說,可以確定的是,兩岸議題仍將會是左右台灣2024總統大選結果的關鍵因素。

