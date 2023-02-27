美方指中國向俄羅斯提供軍援必定付出代價

【有線新聞】

美國官員指中國正評估是否向俄羅斯提供軍援，用於入侵烏克蘭。美國國家安全顧問沙利文強調，中方如果提供武器彈藥，必有代價。美國中情局長伯恩斯指，俄烏戰事發展令北京對攻打台灣有所疑慮。

俄烏戰事持續一年，虛耗的彈藥物資不計其數，而俄軍未見佔得明顯上風。

美國國家安全顧問沙利文接受電視台訪問時說，中國正評估戰爭的走向，考慮是否向俄羅斯提供軍援。他指如果中方落實供應武器彈藥，必定會付出實際代價，華府官員已私下警告中方有何代價，但沙利文拒絕公開內容。

外電引述消息指，中方正考慮向俄軍提供攻擊無人機。沙利文說中方未有最後決定，亦無證據顯示，已經拒絕提供軍援。

美國中情局局長伯恩斯在另一個電視台訪問說，中國領導人肯定正考慮向俄軍提供彈藥，但仍未落實和付運。他形容是非常危險和不聰明的賭注，而中俄雙方正評估可能的後果。

伯恩斯指俄烏戰爭的走向，亦令北京對武統台灣多了疑慮。

他說有情報指，中國國家主席習近平下令解放軍2027年前準備好攻台，但不代表已決定必會於2027年或任何時候行動，相信俄烏戰事令北京對解放軍能否一舉完成攻台有更多考量，但他說解放軍攻台的風險只會有增無減，美國必定會密切注視台海局勢。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。