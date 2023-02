美方指中國向俄羅斯提供軍援必定付出代價

【有線新聞】

美國官員指中國正評估是否向俄羅斯提供軍援,用於入侵烏克蘭。美國國家安全顧問沙利文強調,中方如果提供武器彈藥,必有代價。美國中情局長伯恩斯指,俄烏戰事發展令北京對攻打台灣有所疑慮。

俄烏戰事持續一年,虛耗的彈藥物資不計其數,而俄軍未見佔得明顯上風。

美國國家安全顧問沙利文接受電視台訪問時說,中國正評估戰爭的走向,考慮是否向俄羅斯提供軍援。他指如果中方落實供應武器彈藥,必定會付出實際代價,華府官員已私下警告中方有何代價,但沙利文拒絕公開內容。

外電引述消息指,中方正考慮向俄軍提供攻擊無人機。沙利文說中方未有最後決定,亦無證據顯示,已經拒絕提供軍援。

美國中情局局長伯恩斯在另一個電視台訪問說,中國領導人肯定正考慮向俄軍提供彈藥,但仍未落實和付運。他形容是非常危險和不聰明的賭注,而中俄雙方正評估可能的後果。

伯恩斯指俄烏戰爭的走向,亦令北京對武統台灣多了疑慮。

他說有情報指,中國國家主席習近平下令解放軍2027年前準備好攻台,但不代表已決定必會於2027年或任何時候行動,相信俄烏戰事令北京對解放軍能否一舉完成攻台有更多考量,但他說解放軍攻台的風險只會有增無減,美國必定會密切注視台海局勢。

