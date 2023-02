【KTSF】

聖誕節過後,您收到的禮物卡使用了嗎?一項民調發現,有接近3分之2的人,至少有一張沒兌換的禮物卡。

網上金融顧問公司Credit Summit所做的調查發現,1200名受訪者中,至少一半人承認,他們的禮物卡在使用前就已經遺失,另外這些沒有兌換的禮物卡,大部分是兩百塊或以下的面額。

而這項調查也統計出,全美有超過210億美元的禮物卡沒有使用或已經遺失。

而根據聯邦法律,禮物卡在啟用日後,5年內都不會過期。

