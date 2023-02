【有線新聞】

土耳其和敘利亞大地震累計超過5萬人喪生,土耳其政府拘捕184人,追究塌樓責任。

司法部長周六表示,已就塌樓調查600多人,當中過百人被捕和還押,包括承建商、業主和參與改建工程的人,正擴大調查範圍。

土耳其超過16萬幢建築物在月初大地震中倒塌或嚴重損毀,總統埃爾多安承諾會追究責任。

