在一些遊客出現的地方,會有一些穿著奇裝異服的人,遊說旅客和他們拍照,然後收取小費,但是Santa Cruz警方提示民眾,要是在海邊的Boardwalk一帶看到穿著芝麻街人物服裝的人,必須避開和他交涉。

警方表示,這個穿著芝麻街人物Cookie Monster的男子,名字叫Adam Sandler,和荷里活影星同名,但並非其人。

警方表示,接到人們投訴,說這個人會做出一些不恰當的言論,包括涉及暴力和陰謀論的說話,這名男子有時候也會穿著芝麻街Elmo人物的服裝,一些在舊金山(三藩市)漁人碼頭的商家表示,要是這個人在他們店門出現,會嚇走顧客,影響他們的生意。

警方表示,這個人有言論自由,但要是一旦做出任何不法舉動,就要記錄下來並報警。

