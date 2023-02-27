普京稱西方試圖令俄解體 北約核武影響民族存亡

【有線新聞】

俄羅斯總統普京表示，西方試圖令俄羅斯解體，不能忽視北約核武能力影響俄羅斯民族存亡。美國則指情報顯示中國正考慮對俄提供致命武器，重申中方不應這樣做。

普京接受國營電視台專訪指對烏克蘭特別軍事行動一年來，成果包括俄羅斯人民變得更團結，又指北約已明言主要目標是要戰略性擊敗俄羅斯，令人民受苦，俄羅斯在此情況下不能忽略北約核武能力，暫停俄美《新削減戰略武器條約》，正是為了保障國家安全。

普京同時表示西方無償地軍援烏克蘭，可被視為參與俄烏衝突，屬於基輔政權罪行的幫兇，又指西方一旦令俄羅斯解體，俄羅斯民族將不復存在，只會分散成莫斯科人等不同地區的族裔，西方之後會逐一將他們加入所謂的「文明大家庭」任意擺布；強調莫斯科並非抗拒世界出現轉變，但不能只為美國的利益服務。

分析認為普京將俄烏戰事塑造成俄羅斯存亡之戰，除了要讓人民為長期戰做準備外，亦容許他日後更自由地選擇不同武器投入戰場。

而美國中情局局長伯恩斯表示，北京考慮向俄羅斯提供致命武器，但尚未作出最終決定，又指華府預先提及此事是要令中方明白此舉存在風險，知難而退。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。