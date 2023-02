普京稱西方試圖令俄解體 北約核武影響民族存亡

【有線新聞】

俄羅斯總統普京表示,西方試圖令俄羅斯解體,不能忽視北約核武能力影響俄羅斯民族存亡。美國則指情報顯示中國正考慮對俄提供致命武器,重申中方不應這樣做。

普京接受國營電視台專訪指對烏克蘭特別軍事行動一年來,成果包括俄羅斯人民變得更團結,又指北約已明言主要目標是要戰略性擊敗俄羅斯,令人民受苦,俄羅斯在此情況下不能忽略北約核武能力,暫停俄美《新削減戰略武器條約》,正是為了保障國家安全。

普京同時表示西方無償地軍援烏克蘭,可被視為參與俄烏衝突,屬於基輔政權罪行的幫兇,又指西方一旦令俄羅斯解體,俄羅斯民族將不復存在,只會分散成莫斯科人等不同地區的族裔,西方之後會逐一將他們加入所謂的「文明大家庭」任意擺布;強調莫斯科並非抗拒世界出現轉變,但不能只為美國的利益服務。

分析認為普京將俄烏戰事塑造成俄羅斯存亡之戰,除了要讓人民為長期戰做準備外,亦容許他日後更自由地選擇不同武器投入戰場。

而美國中情局局長伯恩斯表示,北京考慮向俄羅斯提供致命武器,但尚未作出最終決定,又指華府預先提及此事是要令中方明白此舉存在風險,知難而退。

