【KTSF】

Alameda縣警逮捕了一名17歲的奧克蘭(屋崙)青年,他涉嫌與上月末的一宗搶劫槍殺案有關。

在2月23日,Alameda縣縣警表示,一名奧克蘭17歲非洲裔男子,涉嫌謀殺35歲的Lamar Converse,受害人在今年1月30日,鄰近East 14街167th Avenue被槍擊之後,當晚因傷去世。

調查顯示,疑犯可能試圖持槍搶劫。

當局表示,與美國法警合作調查此案,並獲得逮捕令,疑犯現時被拘留,並被扣押在Alameda縣少年司法中心。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。