奧克蘭市府在部分路段設路障 望打擊賣淫問題

【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)近年一直受到賣淫問題困擾,居民指性工作者衣著暴露,影響市容,奧克蘭市府週六在部分路段設置路障,希望能夠打擊賣淫問題。

在週六早上,工人在奧克蘭的賣淫黑點16、18、20 Avenue的街口設置35個水馬,防止嫖客駛過,但同時容許居民出入。

住在這裡的居民Martha Espinoza表示,當局終於作出行動,感到高興,她們住在這裡超過50年,原本已經打算搬走,希望設置這些水馬陣後情況會改善。

Espinoza及其他鄰居指出,這些性工作者每天都在街上拉客,部分更身穿丁字褲、比堅尼和透視的衣服。

她指賣淫為社區帶來其他的問題,單是她的車和家已經被槍擊過數次。

代表這一區的市議員Nikki Bas形容,區內面臨人口販賣和槍械暴力,女性和兒童遭到利用,設置這些水馬是為了打擊賣淫,她希望這個措施能夠帶來改變,將街道還給居民。

市長盛桃表示,已經增派兩倍有多的資源,去打擊這些賣淫和人口販賣的問題。

市政府將會在未來幾個月和居民商討,探討計劃是否有效。

但在設置路障的第一晚,就已經可見有性工作者在這裡拉客,有居民就希望給予這個計劃更多時間,又指在設置水馬後,週六晚在這裡逗留的性工作者比平時少。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。