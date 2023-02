百歲台裔老翁被車撞死 警方拘肇事逃逸女司機（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

日前於東灣奧克蘭(屋崙)發生一宗致命車禍,死者是100歲的台裔居民Ko Tzu-Ta(音譯:葛子達),汽車撞倒行人後駕駛肇事逃逸,警方公佈已逮捕涉案的司機。

奧克蘭警方公佈,已尋獲肇事車輛,並逮捕一名成年女性疑犯,為奧克蘭居民。

事發於2月19日早上7點多,奧克蘭警方獲報到19街夾Harrison街Lake Merritt旁,發現遭車輛撞倒的100歲老翁葛子達,頭部遭嚴重撞傷,警方在向他實施急救後,老翁還是傷重不治。

警方依監視器畫面及目擊者提供的資訊,尋獲肇事的白色Mini Cooper車輛,及涉案的女車主。

因案件仍在調查當中,警方未公佈疑犯更詳細的資料,但也呼籲民眾遭遇交通事故時,務必下車檢查對方安危。

根據電視台KTVU的報導,葛子達為台裔移民,是退休的台灣官員。

