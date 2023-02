【有線新聞】

楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》,在美國演員工會獎獲頒電影類最佳女主角。

楊紫瓊是首位亞洲女演員贏得此殊榮,她早前已獲封金球獎喜劇及音樂類影后,並獲提名奧斯卡影后。

美國演員工會獎被視為奧斯卡風向標,楊紫瓊拍檔關繼威,亦憑此電影成為首位亞洲男演員,奪得美國演員工會獎最佳男配角。珍美李寇蒂斯獲頒最佳女配角,電影同時囊括最佳整體演出獎。

