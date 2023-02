【KTSF】

在洛杉磯一名男子聲稱他中獎20.4億元的Powerball彩劵被人偷走。

案情指,事主Jose Rivera有報警和通知加州彩票局,表示是一位名為Reggie的男子偷走彩劵。

但加州彩劵局則很肯定,Edwin Castro才是合法的中獎人,又指彩劵局不能追查博彩者的犯罪行為,但當地執法部門可以跟進。

訴訟把Castro列為被告,但暫時不知道知原告人對他的提告是什麼。

