意大利難民船遇險翻沉 約60人死亡

意大利南部海面,一艘載有過百人的難民船觸礁翻沉,約60人死亡,包括嬰兒,仍有多人失蹤。意大利總理梅洛尼深表哀痛,承諾採取更多措施打擊偷渡。

救援人員入夜後繼續搜救,帶同搜索犬在岸邊巡邏。沙灘留有難民船的殘骸和遇難者物品,包括鞋子和背包。

失事難民船周日凌晨於意大利南部海面觸礁沉沒,長約20米的木製船身解體,碎片散落岸邊。天光後可見碎片沖上沙灘,散布範圍約300米。

難民船載有約150至200名來自伊朗、敘利亞、阿富汗等國家難民,大約四天前由土耳其出發,周日準備停靠意大利南部卡拉布里亞大區沿岸時,在惡劣天氣中觸礁。

當局出動橡皮艇搜索生還者,現場頗大風大浪。救援人員發現多具遇難者遺體,有不少是兒童,包括數個月大的嬰兒。

數十個獲救的人當中,部分需送院,有生還者涉嫌販運移民被捕。

總理梅洛尼對事故深表哀痛,承諾採取更多措施打擊偷渡。

政府數天前通過一項法律,限制民間組織救援船完成一次救援行動後,要立即返回港口,不可留在海上搜尋有否其他船隻待救,惹來聯合國及人道組織批評。

