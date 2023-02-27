意大利難民船遇險翻沉 約60人死亡

【有線新聞】

意大利南部海面，一艘載有過百人的難民船觸礁翻沉，約60人死亡，包括嬰兒，仍有多人失蹤。意大利總理梅洛尼深表哀痛，承諾採取更多措施打擊偷渡。

救援人員入夜後繼續搜救，帶同搜索犬在岸邊巡邏。沙灘留有難民船的殘骸和遇難者物品，包括鞋子和背包。

失事難民船周日凌晨於意大利南部海面觸礁沉沒，長約20米的木製船身解體，碎片散落岸邊。天光後可見碎片沖上沙灘，散布範圍約300米。

難民船載有約150至200名來自伊朗、敘利亞、阿富汗等國家難民，大約四天前由土耳其出發，周日準備停靠意大利南部卡拉布里亞大區沿岸時，在惡劣天氣中觸礁。

當局出動橡皮艇搜索生還者，現場頗大風大浪。救援人員發現多具遇難者遺體，有不少是兒童，包括數個月大的嬰兒。

數十個獲救的人當中，部分需送院，有生還者涉嫌販運移民被捕。

總理梅洛尼對事故深表哀痛，承諾採取更多措施打擊偷渡。

政府數天前通過一項法律，限制民間組織救援船完成一次救援行動後，要立即返回港口，不可留在海上搜尋有否其他船隻待救，惹來聯合國及人道組織批評。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。