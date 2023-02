蔡天鳳碎屍案 警指頭顱右後方遭硬物攻擊料成致命傷

【有線新聞】

大埔龍尾村碎屍案,警方在早前檢走的一個湯煲內發現相信是死者的頭顱,另外拘捕多一名女子,是死者前家翁的情婦,涉嫌協助罪犯。

入黑後警方繼續在龍尾村調查。警方說法醫化驗早前檢走的證物,在一個不銹鋼高身煲中發現相信是死者的頭顱,已沒有皮肉。頭顱的右耳後方有一個6.5乘5.5厘米的洞,相信是硬物撞擊導致,估計是致命原因。

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫說:「被發現時煲內液體已滿至頂部,可說是全滿,最高那層有很多層脂肪凝固了的液體,啫喱狀的物體。當時現場根據法醫及科學鑑證專家專業意見,認為在現場作化驗絕不適合,所以為了證據完整性及不想令煲內證物損毀,我們決定將整個煲原封不動地,運到殮房等候法醫進一步檢驗。」

警方連續兩日派員搜查將軍澳華人永遠墳場一帶,不過都未有發現。警方說被捕人士不合作,令調查非常困難,只能要靠情報分析判斷蒐證地點。

鍾雅倫說:「還有很多(死者)身體部位仍未找到,手和身體主要軀幹等都完全未找到。我也明白日子久了,其實對於搜尋很困難,找到的機會愈來愈微,但我認為只要有任何線索,我都不想放棄,我想盡量希望找得多少得多少。」

另外,警方星期日下午再拘捕多一名47歲女子,她是死者前家翁的情婦,相信有份租用涉案村屋單位,及在尖沙咀租一個單位窩藏企圖潛逃的死者前夫。

至於早前被捕的4人,包括死者前夫、其父母及兄長,分別被控謀殺及妨礙司法公正罪,星期一在九龍城裁判法院提堂。

