美國個人消費開支物價指數升幅較預期高 聯儲局或續加息

February 27, 2023 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF 張麗月報導】

最新數據顯示，美國個人消費開支PCE物價指數1月份按年上升5.4%，不僅高過市場預期，而且比前一個月經過修訂後的升幅還要高，意味著聯儲局有可能持續加息更長時間。

聯邦商務部數據顯示，個人消費開支PCE物價指數，比前一年上升5.4%，高過市場預期的5%，而且比前一個月經過上調修訂後的升幅5.3%還高出0.1個百分點，這個PCE指數按月就上升0.6%，是九個月來升幅最大。

如果扣除波幅較大的食品和能源後的核心PCE物價指數，比前一年上升4.7%，也高過預期，按月也上升0.6%。

這些數據反映出，通脹壓力有反彈的跡象，也可能促使聯儲局會持續加息更長時間。

數據也顯示，個人收入1月份穩步上升0.6%，主要因為強勁的薪金增長，雖然消費者增加消費，但儲蓄率繼續升至4.7%，這個升幅是一年來最大。

聯儲局在釐定貨幣政策時，較為重視這個PCE物價指數，經濟專家預期，通脹持續高企，反映出通脹降低的速度將會緩慢和不平坦。

有分析指出，聯儲局在下月中開會議息時，可能會加息最少4分之1厘，甚至達到半厘（0.5%），也有交易商預測，加息可能會持續到6月。

聯儲局自去年3月以來已經先後加息八次，合共加息4.5厘，令到聯邦短期基金利率，從近乎零加到現時的4.5厘至4.75厘之間。

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