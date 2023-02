美國個人消費開支物價指數升幅較預期高 聯儲局或續加息

【KTSF 張麗月報導】

最新數據顯示,美國個人消費開支PCE物價指數1月份按年上升5.4%,不僅高過市場預期,而且比前一個月經過修訂後的升幅還要高,意味著聯儲局有可能持續加息更長時間。

聯邦商務部數據顯示,個人消費開支PCE物價指數,比前一年上升5.4%,高過市場預期的5%,而且比前一個月經過上調修訂後的升幅5.3%還高出0.1個百分點,這個PCE指數按月就上升0.6%,是九個月來升幅最大。

如果扣除波幅較大的食品和能源後的核心PCE物價指數,比前一年上升4.7%,也高過預期,按月也上升0.6%。

這些數據反映出,通脹壓力有反彈的跡象,也可能促使聯儲局會持續加息更長時間。

數據也顯示,個人收入1月份穩步上升0.6%,主要因為強勁的薪金增長,雖然消費者增加消費,但儲蓄率繼續升至4.7%,這個升幅是一年來最大。

聯儲局在釐定貨幣政策時,較為重視這個PCE物價指數,經濟專家預期,通脹持續高企,反映出通脹降低的速度將會緩慢和不平坦。

有分析指出,聯儲局在下月中開會議息時,可能會加息最少4分之1厘,甚至達到半厘(0.5%),也有交易商預測,加息可能會持續到6月。

聯儲局自去年3月以來已經先後加息八次,合共加息4.5厘,令到聯邦短期基金利率,從近乎零加到現時的4.5厘至4.75厘之間。

