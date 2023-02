【KTSF 朱慧琪報導】

Bindle品牌的保溫水壺,因潛在鉛中毒風險需要回收。

需要回收的保溫水壺,包括13盎司、20盎司、24盎司和32盎司,以及一款24盎司的狗用水壺,涉及所有顏色,在店舖和Amazon上有售賣。

據Bindle公司稱,水壺底部的儲物格焊接點可能含有過量的鉛,可能會污染沒有包裝的食物。

Bindle表示,到目前為止,未有收到用家不適的報告,受影響的消費者,可以到http://bindlebottle.com/pages/recall,獲得免費維修包自行維修。

該公司指,在維修前,不要使用相關水壺底部的儲物格,但水壺部分裝水飲用沒有問題,因為水壺部分所用的不鏽鋼,完全不受這次的問題影響。

鉛中毒的部分症狀包括腹痛、虛弱、噁心和嘔吐。

