華裔商戶轉換店內電話網路計劃 向本台投訴感覺被詐騙（視頻）

舊金山(三藩市)列治文區的一名華裔商戶,上個月有人上門向他推銷而轉換了店內的電話和網路服務計劃,不料之後卻感到貨不對版,他向本台投訴感覺自己被詐騙,希望分享經驗提醒其他商戶注意,本台也聯繫了被投訴的電訊商AT&T,AT&T調查後發聲明表示,已經向該用戶道歉,也設法為該商戶恢復原狀。

在舊金山列治文區經營玩具店,不願意露臉的郭先生,是AT&T三十多年的用戶,店裡的電話和網路都是AT&T的服務,今年1月27日,兩名穿著AT&T制服,並戴著公司識別證的銷售來到他的店裡,告訴他可以為他轉換到更好的計劃,同樣是AT&T,但每月月費便宜20元,整個對話過程,監視錄影機全都有紀錄。

郭先生說:「他有制服有通行證,我相信他是真的,他告訴我、跟我說,把你的電話費減得便宜些,DSL會快一點,主要就是幫你換一個數據機,之後就可以大概將你的號碼取消一個小時,之後轉換,到時會給你一個臨時號碼,一個小時之後就轉回來,接著下個月的月費單就會便宜,大概有、本來我付92元,就變成大概70元就搞定了。」

他於是同意轉換計劃,原來的AT&T帳號被關閉,重新開了一個新的AT&T帳戶,不料麻煩才開始。

對於商家來說,維持原來號碼並且有caller ID來電顯示非常重要,但郭先生在轉換計劃期間,原號碼有好幾天不能用,必須使用臨時號碼。

郭先生說:「我打電話進去跟他(技術支援)說,搞不定要再搞,我聯絡那個銷售,那位銷售女士告訴我,她叫Sonia,她說有甚麼事隨時連絡我,我告訴了她,接著連續三天、四天她都不回覆我。」

在他多次催促技術人員之後,終於恢復了原來號碼,但是來電顯示caller ID卻不見了,更令他生氣的是,等到帳單來的時候,不但沒有如銷售員所說便宜二十元,還比原來的貴幾塊錢,並收取一百元安裝費,他多次嘗試聯繫該名銷售員,卻是沒有任何回應,郭先生於是打電話到AT&T華語服務部,得到的答案卻讓他很驚訝。

郭先生說:「他告訴我這種事根本不可能的,第一他們不會說有甚麼優惠給我的,不是她(銷售)說的那回事,第二你根本現在的電話線和DSL,已經是根本沒必要換的,我就說我要投訴這個人,因為她告訴我的是貨不對板,對方說你投訴不到的,因為這些是外判的,我們找不到這個人的。」

郭先生花了好幾天處理這件事,沒想到竟然投訴無門,他在短訊裡告訴本台感覺他被詐騙,並懷疑有其他商戶也碰到同樣的情況而求助無門,因此希望分享經驗以及店內的監視錄影畫面,提醒其他商戶注意。

本台針對事件向AT&T了解情況,AT&T在經過幾天的調查之後,週五透過發言人發布書面聲明回應本台的詢問,聲明表示:「這是個不能接受的客戶體驗,也沒有達到我們的客服期待,我們已經向該名顧客道歉,恢復了他的來電顯示,同時也調整帳單至他先前的水平。」

對於AT&T的回應,郭先生表示,該名女銷售員有打電話向他解釋,因為在休假所以沒有回覆,也有AT&T的帳戶經理致電聯繫郭先生,但他已經失去信心,決定要轉換到其他電訊商。

