華裔商戶轉換店內電話網路計劃 向本台投訴感覺被詐騙（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山（三藩市）列治文區的一名華裔商戶，上個月有人上門向他推銷而轉換了店內的電話和網路服務計劃，不料之後卻感到貨不對版，他向本台投訴感覺自己被詐騙，希望分享經驗提醒其他商戶注意，本台也聯繫了被投訴的電訊商AT&T，AT&T調查後發聲明表示，已經向該用戶道歉，也設法為該商戶恢復原狀。

在舊金山列治文區經營玩具店，不願意露臉的郭先生，是AT&T三十多年的用戶，店裡的電話和網路都是AT&T的服務，今年1月27日，兩名穿著AT&T制服，並戴著公司識別證的銷售來到他的店裡，告訴他可以為他轉換到更好的計劃，同樣是AT&T，但每月月費便宜20元，整個對話過程，監視錄影機全都有紀錄。

郭先生說：「他有制服有通行證，我相信他是真的，他告訴我、跟我說，把你的電話費減得便宜些，DSL會快一點，主要就是幫你換一個數據機，之後就可以大概將你的號碼取消一個小時，之後轉換，到時會給你一個臨時號碼，一個小時之後就轉回來，接著下個月的月費單就會便宜，大概有、本來我付92元，就變成大概70元就搞定了。」

他於是同意轉換計劃，原來的AT&T帳號被關閉，重新開了一個新的AT＆T帳戶，不料麻煩才開始。

對於商家來說，維持原來號碼並且有caller ID來電顯示非常重要，但郭先生在轉換計劃期間，原號碼有好幾天不能用，必須使用臨時號碼。

郭先生說：「我打電話進去跟他（技術支援）說，搞不定要再搞，我聯絡那個銷售，那位銷售女士告訴我，她叫Sonia，她說有甚麼事隨時連絡我，我告訴了她，接著連續三天、四天她都不回覆我。」

在他多次催促技術人員之後，終於恢復了原來號碼，但是來電顯示caller ID卻不見了，更令他生氣的是，等到帳單來的時候，不但沒有如銷售員所說便宜二十元，還比原來的貴幾塊錢，並收取一百元安裝費，他多次嘗試聯繫該名銷售員，卻是沒有任何回應，郭先生於是打電話到AT&T華語服務部，得到的答案卻讓他很驚訝。

郭先生說：「他告訴我這種事根本不可能的，第一他們不會說有甚麼優惠給我的，不是她（銷售）說的那回事，第二你根本現在的電話線和DSL，已經是根本沒必要換的，我就說我要投訴這個人，因為她告訴我的是貨不對板，對方說你投訴不到的，因為這些是外判的，我們找不到這個人的。」

郭先生花了好幾天處理這件事，沒想到竟然投訴無門，他在短訊裡告訴本台感覺他被詐騙，並懷疑有其他商戶也碰到同樣的情況而求助無門，因此希望分享經驗以及店內的監視錄影畫面，提醒其他商戶注意。

本台針對事件向AT&T了解情況，AT&T在經過幾天的調查之後，週五透過發言人發布書面聲明回應本台的詢問，聲明表示：「這是個不能接受的客戶體驗，也沒有達到我們的客服期待，我們已經向該名顧客道歉，恢復了他的來電顯示，同時也調整帳單至他先前的水平。」

對於AT&T的回應，郭先生表示，該名女銷售員有打電話向他解釋，因為在休假所以沒有回覆，也有AT&T的帳戶經理致電聯繫郭先生，但他已經失去信心，決定要轉換到其他電訊商。

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