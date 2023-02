影評：充斥著無比善心的《夏日悄悄話》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

今年代表愛爾蘭角逐奧斯卡最佳國際電影,也成功入圍獲得提名。一個9歲女童在寄養家庭,發現人性的溫暖。

1981年的夏天,愛爾蘭一個鄉村,一個已經有許多孩子的大家庭中,面對吵雜的家,9歲的Cait 也經常單獨到屋外,找安靜的片刻。父親酗酒成性。母親距離產下新的一胎的日子也近了。家中的兩個成人認為,沒有時間照顧Cait,於是把她送到親戚家寄養,直到夏天結束。

寄養家庭的一對夫妻,家中寧靜和Cait 的家有天淵之別。夫妻說話不多,農場和住處都打理得整齊。Cait 的父親急著把孩子放下,連小孩的衣物也都忘了留下來。Cait 於是除了自己身上的衣服,就只能穿這個家庭中一些男孩的衣服。

Cait 的寄養過程,也就成為感情豐富的劇情內容。養母細心讓家中的這個新面孔感受溫暖。從幫她洗澡、梳頭,甚至幫助Cait 克服尿床的焦慮。種種母愛的情懷,都是Cait 從未感受過的。養父先是有些許的冷淡,後來也逐漸從帶Cait 清理農場。和她一起感受家中可以製造的溫馨,但是這,也將在夏天結束之後告一段落。

改編自一則短篇小說。導演Colm Bairead 選擇用愛爾蘭語,拍攝這部探討孩童首次感受到溫暖的故事。飾演女童的演員Catherine Clinch,令觀眾感覺她對周遭事物的無助。醒來的片刻都是在感覺自己,能否在這個環境中感到安全,能不能做出令到家中成人認可的事。電影以優美的節奏感拍攝,其中一幕養母為Cait 梳頭的鏡頭,更是近年來剪接得最有節奏感的戲之一。

這是一部充滿善心的電影,給予孩子怎樣的熏陶,會如何為他們的一生奠定基礎?會是要做家長的對孩子的照顧,更加貼心。

《夏日悄悄話 The Quiet Girl》給觀眾的感動持久不散。電影獲得滿分五分的最佳評價,觀眾不該錯過。

電影目前在舊金山的AMC Kabuki 戲院上映。

電影網頁:https://www.thequietgirl.film/

“The Quiet Girl” Review: The rare lyrical film that overflows with human kindness

“Screening Room” reviews “The Quiet Girl”

Rating: 5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.thequietgirl.film/

Now showing in San Francisco’s AMC Kabuki