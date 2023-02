影評：《回首爾》從尋根到永無止盡的發掘自我

https://youtu.be/puJl9kfdRp0

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

今年代表柬埔寨角逐奧斯卡最佳國際電影的是柬埔寨裔法國導演周戴維,在南韓拍攝的影片《回首爾》。

電影《回首爾 Return to Seoul》故事講述一個25歲的韓裔少女Freddie,被法國父母領養。第一次回到首爾,藉機會找親生父母。原本以為只是一次性的南韓尋根之旅,意圖尋找真正的自己的同時,也發現自己在南韓,也有可以生活的意義。電影跟隨Freddie 八年。

我們先見到的Freddie,開始接觸韓國文化。正也因為在法國長大,也有刻意要突顯自己西方長大,所以不需要依照韓國文化辦事的固執。Freddie 之後也透過領養所,和親生父親見面。他的家人接納Freddie,但是層層內疚也令Freddie 喘不過氣。

原本以為只是一次尋根之旅,Freddie 在幾年之後,也搬到首爾,並已經學會韓語。和一個軍火商的接觸,讓Freddie 踏入人生的另外一段路程。到了電影的第三部分,Freddie 又是以到訪者的身份出現首爾。

《回首爾》在戛納影展參展。女主角是法國籍的亞裔演員朴智敏,在這部她的處女作中,也描繪出這人物的成熟過程。而法國電影從過去十多年,逐漸從白人面孔的故事,加入非洲裔和中東裔面孔的故事。現在終於看到亞裔面孔,也是法國電影圈中的一大突破。

導演周戴維Davy Chou,透過三個不同人生階段的主人翁,突顯對這人物的性格研究。尤其是在非傳統環境長大,在人生不同階段,會以不同的視野,看自己的過去,發現並了解自己。這是一個人生無止盡的過程,正也是許多移民所能認同的故事。

《回首爾 Return to Seoul》要人們對自己一生,追求了解自己身份的問題質問。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在舊金山的Opera 戲院開映。從3月3日開始,在北灣的 San Rafael Film Center、聖荷西的AMC Saratoga、和東灣的Pleasant Hill Century 戲院開始上映。

電影網頁:https://www.sonyclassics.com/film/returntoseoul/

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“Return to Seoul” Review: From seeking one’s roots to the never-ending quest of finding one’s identity

“Screening Room” reviews “Return to Seoul”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.sonyclassics.com/film/returntoseoul/

Now showing in San Francisco’s Opera theatre. From March 3, opens in San Rafael Film Center, San Jose’s AMC Saratoga and Pleasant Hill’s Century theatre