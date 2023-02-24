本台的獨家專訪 六四天安門事件學運領袖王丹 2.23(國)視頻

【KTSF 古琳嘉報導】

六四天安門事件學運領袖王丹，目前正在灣區展開學術訪問，他接受本台的獨家專訪，談到美中台關係，以及台海危機議題。

六四學運領袖王丹，今年一月從台灣來到灣區，短暫停留半年，今天是他此行首次的媒體訪問，接受本台獨家專訪，王丹目前在史丹福大學胡佛研究所，擔任訪問學者，聘期到六月結束。

六四學運領袖王丹：「大家都知道胡佛研究所是，中國政策研究的重鎮，很多人在這邊做相關中國的戰略研究，所以對我來說是非常好的機會，能跟包括史丹福大學，跟胡佛研究所的學者，做一些交流，其實核心的議題，當然也包括中國問題，台海問題啊等等。」

這幾年王丹都在台灣和美國兩地居住，對於美中台議題有深刻的觀察，自從中國間諜氣球事件之後，美中緊張關係再度升溫，王丹談到他對美中關係的看法。

王丹：「不管是從美國作為一個原來，本來就是一個強權國家的角度看，還是從中國現在試圖成為，新的強權國家角度看，這兩個大國之間的衝突，應該說是不可避免的，這是肯定會發生的事情，但有可能會在台海，也可能在南海等地方發生，這是完全不可避免的，

尤其是中共現在也是比較採取，擴張主義的道路，在外交上也放棄了韜光養晦。」

王丹表示，美中衝突不可避免的情況下，他更關注的是在美華人，一定會受到波及。

王丹：「余茂春先生過去也提過，就是要區分中共跟中國人民，我覺得這一點對於我們生活在美國的華人來說非常重要，現在已經是時候必須得思考這個問題，就是未來美中真的發生熱戰的情況下，在美華人要怎麼保護自己的利益，我覺得最基本的一點就是，你要很鮮明的跟中共做切割。」

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