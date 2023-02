本台的獨家專訪 六四天安門事件學運領袖王丹 2.23(國)視頻

【KTSF 古琳嘉報導】

六四天安門事件學運領袖王丹,目前正在灣區展開學術訪問,他接受本台的獨家專訪,談到美中台關係,以及台海危機議題。

六四學運領袖王丹,今年一月從台灣來到灣區,短暫停留半年,今天是他此行首次的媒體訪問,接受本台獨家專訪,王丹目前在史丹福大學胡佛研究所,擔任訪問學者,聘期到六月結束。

六四學運領袖王丹:「大家都知道胡佛研究所是,中國政策研究的重鎮,很多人在這邊做相關中國的戰略研究,所以對我來說是非常好的機會,能跟包括史丹福大學,跟胡佛研究所的學者,做一些交流,其實核心的議題,當然也包括中國問題,台海問題啊等等。」

這幾年王丹都在台灣和美國兩地居住,對於美中台議題有深刻的觀察,自從中國間諜氣球事件之後,美中緊張關係再度升溫,王丹談到他對美中關係的看法。

王丹:「不管是從美國作為一個原來,本來就是一個強權國家的角度看,還是從中國現在試圖成為,新的強權國家角度看,這兩個大國之間的衝突,應該說是不可避免的,這是肯定會發生的事情,但有可能會在台海,也可能在南海等地方發生,這是完全不可避免的,

尤其是中共現在也是比較採取,擴張主義的道路,在外交上也放棄了韜光養晦。」

王丹表示,美中衝突不可避免的情況下,他更關注的是在美華人,一定會受到波及。

王丹:「余茂春先生過去也提過,就是要區分中共跟中國人民,我覺得這一點對於我們生活在美國的華人來說非常重要,現在已經是時候必須得思考這個問題,就是未來美中真的發生熱戰的情況下,在美華人要怎麼保護自己的利益,我覺得最基本的一點就是,你要很鮮明的跟中共做切割。」

