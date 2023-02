台灣行政院經濟部與矽谷國際科技大廠合作 2.23(國)視頻

【KTSF 萬若全報導】

台灣行政院經濟部,今天在聖荷西舉辦經濟部技術處赴美成果,暨新創簽約記者會,會中宣布國際科技大廠Lam Research及Cadence,將擴大在臺研發,投資預估達新臺幣30億元。

為促使法人新創鏈結國際,台灣行政院經濟部技術處去年底,選派13個法人新創團隊,赴史丹佛大學及柏克萊大學,SkyDeck加速器接受為期3個月的密集培訓,培訓期間除了參與全球規模最大的,CES消費電子展外,亦積極走訪廠商開拓商機,期間傳回好消息。

經濟部技術處處長邱求慧:「其中有五隊在這邊接受到,市場客戶互動跟連結,這些客戶願意接受台灣新創團隊,可以把產品跟技術,應用在他們客戶這邊。」

此外經濟部技術處此行拜訪,全球半導體製程,最大蝕刻製程設備供應商Lam Research,與全球客戶營運副總Neil Fernandes,就臺美半導體產研合作及擴大在臺灣研發投資等議題進行討論。

隨後也拜訪電子設計自動化(EDA)軟體大廠Cadence,討論如何強化台灣半導體,先進製程服務及深化在台,供應鏈規模等議題。

Lam Research長期在台灣,建立半導體設備零組件供應鏈,為了持續深化雙邊合作關係,將在台灣成立研發中心及,增加研發投資,加速實現2奈米製程量產

Cadence在台灣深耕近40年,扮演台灣灣半導體產業技術前進的重要角色之一

邱求慧:「雖然大家有聽說,現在有一些科技業的低迷,但是我們拜訪,希望他們加強在台灣科技的投資,他們也很明確告訴我們,他們還是願意到台灣投資,即便全世界低迷情況,他們不會改變說大趨勢,台灣還是在半導體方面的市場,還是非常穩定成長。」

經濟部表示為持續帶領法人新創挑戰國際舞台,今年5月將選送優質法人,新創團隊參與「選擇美國」投資高峰會。

