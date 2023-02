【KTSF 朱慧琪報導】

研究發現使用瀉藥,可能增加患失智症的風險。研究人員用了10年時間,在英國追蹤近50萬名,40歲以上的成人,其中有1.3%的人,有經常使用瀉藥。

但當中有四成的人,沒有通報經常食用瀉藥,發現經常使用瀉藥的人,有更高風險患上失智症,尤其是那些使用多種瀉藥,或滲透性瀉藥的人

常用的滲透性瀉藥包括氧化鎂乳和MiraLAX ,不過有兩位沒參與研究的專家警告說,需要做更多研究才可以有定論

而且瀉藥與失智症之間的潛在關聯,不足以改變現行的醫療實踐。

