加州乾旱還沒有過去 民眾必須繼續節省用水 2.23(國)視頻

【KTSF 歐志洲報導】

加州雖然今年年初,經歷暴雨侵襲,和本週的雨天,加州節水計劃提醒民眾乾旱還沒有過去,民眾必須繼續採取,節省用水的措施。

加州節水計劃Save Our Water,指出加州經歷最乾旱的三年之後,雖然今年初迎來帶暴雨的潮濕期。

地下水層還是需要時間恢復,所以加州大部分地區,仍舊處於乾旱中。

Save Our Water,引述報告指出,加州要是持續面對極端天氣,到2040年,將會失去10% 的水,加州一些地方政府和水務局,已經採取新措施,例如要新的建築物,重複使用水源,例如沙加緬度要人們裝置,讓一些使用過的水用作建築物的灌溉。

東灣水務局經理:「加州上下的水務局,會幫助大家節水,人們的一些小行動,可以有大的改變,比如說在東灣的服務區,要是我們的每個顧客,縮短沖涼的時間一分鐘,我們每天可以省下兩百萬加侖的水,這是非常顯著的。」

東灣水務局也指出,有其他鼓勵居民節水的項目,例如提供有草坪的民宅,多達兩千元的回扣,來進行取代草地的工作,當局也提供兩個小時的諮詢服務,給屋主在設計草坪的工作。

水務局也能夠幫助屋主,裝置記錄用水的系統,和提供回扣給裝置,將洗衣水用來灌溉的系統,還有免費提供節水的水龍頭和花灑。

