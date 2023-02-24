加州乾旱還沒有過去 民眾必須繼續節省用水 2.23(國)視頻

【KTSF 歐志洲報導】

加州雖然今年年初，經歷暴雨侵襲，和本週的雨天，加州節水計劃提醒民眾乾旱還沒有過去，民眾必須繼續採取，節省用水的措施。

加州節水計劃Save Our Water，指出加州經歷最乾旱的三年之後，雖然今年初迎來帶暴雨的潮濕期。

地下水層還是需要時間恢復，所以加州大部分地區，仍舊處於乾旱中。

Save Our Water，引述報告指出，加州要是持續面對極端天氣，到2040年，將會失去10% 的水，加州一些地方政府和水務局，已經採取新措施，例如要新的建築物，重複使用水源，例如沙加緬度要人們裝置，讓一些使用過的水用作建築物的灌溉。

東灣水務局經理：「加州上下的水務局，會幫助大家節水，人們的一些小行動，可以有大的改變，比如說在東灣的服務區，要是我們的每個顧客，縮短沖涼的時間一分鐘，我們每天可以省下兩百萬加侖的水，這是非常顯著的。」

東灣水務局也指出，有其他鼓勵居民節水的項目，例如提供有草坪的民宅，多達兩千元的回扣，來進行取代草地的工作，當局也提供兩個小時的諮詢服務，給屋主在設計草坪的工作。

水務局也能夠幫助屋主，裝置記錄用水的系統，和提供回扣給裝置，將洗衣水用來灌溉的系統，還有免費提供節水的水龍頭和花灑。

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