【KTSF 傅景竑報導】

南舊金山(三藩市)的生物科技大廠Genentech 成立「亞裔領導計劃」,致力於培養亞裔人才,晉升高階管理層。

根據舊金山商業時報的報導,Genentech的執行長Alexander Hardy在,一場高層會議上,看到少許的亞裔高階管理人員。

儘管公司有超過1/3 的僱員為亞裔,於是Hardy決定其公司,必須致力於開發亞裔領導者,並提供更多元及有包容性的職場環境。

Genetech在秋季起,推出「亞裔領導計劃」,加強亞裔員工的行政領導和管理技能,希望複製在2007年起培訓女性領導者的計劃,該計劃在10年內將女性高管比例提升至52%。

Genentech也希望,這項亞裔領導計劃,可以達成拋磚引玉的效果,為生物科技產業,增加亞裔領導人士。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。