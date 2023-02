【灣區走走】台南文化古都的新生

灣區走走來到了台灣最古老的城市 – 台南市,邀請了台南市長黃偉哲帶我們一起探索這座古老城市的文化和歷史。除了尋訪古蹟,我們還將探討台南市政府和民間近年來如何為這座城市注入新的生命力。歡迎大家與鄭家瑜 一起走進台南。

