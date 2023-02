週二的強風 造成加州 多處地方樹木和電線倒塌並造成不少意外 2.22 （粵）視頻

【KTSF 尹晉豪報導】

加州的中谷地區,強風吹倒了樹木和電線,一名婦女在帶著孩子散步時,被一棵倒下的樹擊中,受了輕傷,孩子幸好沒有受傷。

而在Fresno有人表示,一棵大樹壓在這他車上,他險些受傷

Brain:「綠燈過後,所以停下來等待燈,當我們停下來時,一棵樹倒在我們身上,在車上,我頭上的位置凹陷了。」

根據KION的報導,昨日傍晚在Santa Cruz山脈的Boulder Creek社區,一棵紅杉撞到住宅,導致一名 1 歲兒童受重傷,情況危殆。

當地消防人員表示,不得不砍伐這棵樹來拯救傷者,當局採取了雙管齊下的方法,試圖穩定天花板以及減輕樹上的壓力,來救出男孩。

男孩被轉移到聖荷西的Valley Medical Center,目前只知道的是,幼童能夠自己呼吸。

而樹木砸塌房屋,在灣區多地發生,當中包括Redwood city、Fremont 和East Palo Alto等。

直至昨日下午3點,PG&E表示在灣區仍然有數萬多戶停電,中半島的情況最為嚴重。

而停電的影響對南灣Menlo Park,可以說是最為明顯,藥房、餐廳都因為停電而開不了門。

居民:「昨天我們去了Safeway,真是太瘋狂了,就像整個大樓完全關閉一樣,黑暗一樣沒有燈光。」

PG&E工作人員全天候搶救停電的情況,但存在一些挑戰,中半島就有過百宗的塌樹壓住電桿報告。

PG&E灣區副總裁Aaron johnson:「我沒有一個時間框架,來說明所有工作何時能完成,天氣和停電是挑戰,還會繼續發生,所以它可以滾動進行。」

