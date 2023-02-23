週二的強風 造成加州 多處地方樹木和電線倒塌並造成不少意外 2.22 （粵）視頻



【KTSF 尹晉豪報導】

加州的中谷地區，強風吹倒了樹木和電線，一名婦女在帶著孩子散步時，被一棵倒下的樹擊中，受了輕傷，孩子幸好沒有受傷。

而在Fresno有人表示，一棵大樹壓在這他車上，他險些受傷

Brain：「綠燈過後，所以停下來等待燈，當我們停下來時，一棵樹倒在我們身上，在車上，我頭上的位置凹陷了。」

根據KION的報導，昨日傍晚在Santa Cruz山脈的Boulder Creek社區，一棵紅杉撞到住宅，導致一名 1 歲兒童受重傷，情況危殆。

當地消防人員表示，不得不砍伐這棵樹來拯救傷者，當局採取了雙管齊下的方法，試圖穩定天花板以及減輕樹上的壓力，來救出男孩。

男孩被轉移到聖荷西的Valley Medical Center,目前只知道的是，幼童能夠自己呼吸。

而樹木砸塌房屋，在灣區多地發生,當中包括Redwood city、Fremont 和East Palo Alto等。

直至昨日下午3點，PG＆E表示在灣區仍然有數萬多戶停電，中半島的情況最為嚴重。

而停電的影響對南灣Menlo Park，可以說是最為明顯，藥房、餐廳都因為停電而開不了門。

居民：「昨天我們去了Safeway，真是太瘋狂了，就像整個大樓完全關閉一樣，黑暗一樣沒有燈光。」

PG＆E工作人員全天候搶救停電的情況，但存在一些挑戰，中半島就有過百宗的塌樹壓住電桿報告。

PG＆E灣區副總裁Aaron johnson：「我沒有一個時間框架，來說明所有工作何時能完成，天氣和停電是挑戰，還會繼續發生，所以它可以滾動進行。」

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