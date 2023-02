舊金山市政府及慈濟 提供免費報稅服務（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

目前正值報稅季節,為了幫助中低收入人士,包括舊金山(三藩市)市政府以及慈濟北加州分會等機構,現正提供免費報稅服務,那些人合乎資格?

舊金山市府現正提供免費報稅服務,只要是舊金山居民,符合兩項條件的人士就可以受惠。

首先是年收入低於六萬元,其次則是合資格申請該市的,稅務扣抵 city tax credits。

這項免費報稅計劃是由,舊金山市府人道服務局 負責,有兩個親自到場辦理的地點,分別位於170 Otis Street以及3120 Mission Street,民眾也可致電詢問。

另外也跟數十個非牟利機構合作,由這些社區機構提供免費報稅服務,包括United Way Bay Area,John Burton Advocates for Youth等。

免費報稅中心不會問移民身份,也會協助合資格的居民申請該市的稅務扣抵,最高250元,詳情可上網http://FreeTaxHelpSF.org查詢。

另一方面,慈濟北加州分會今天也宣布繼續和國稅局IRS合作,為符合資格的家庭免費報稅。

2022年家庭或個人年收入不高於六萬元就可受惠,由國稅局認證的報稅志工來服務,即日起到4月9號期間,每個星期日上午10點到下午2點,民眾毋需預約,直接前往該會辦理,地址是2355 Oakland Road,San Jose, CA 95131。

需要的文件包括正本駕照或照片ID,正本社安卡或個人報稅識別號碼,去年的稅表,W2或1099及其它收入報稅單,1095健保證明單,

以及任何可節稅的單據證明等,民眾可以致電查詢,電話是1-408-457-6963 。

另外,慈濟奧克蘭聯絡處,也有提供週末特定時段免費報稅服務,需要提前電話預約,號碼是510-740-5857。

