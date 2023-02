【KTSF】

東灣屋崙Lake Merritt湖附近,發生汽車撞倒行人後不顧而去的致命車禍,死者證實是一名100歲的亞裔長者,警方公開閉路電視拍攝到肇事汽車的

照片,並懸紅1萬元緝拿肇事司機。

警方表示死者是100歲屋崙居民Tzu-Ta Ko。

警方資料顯示星期日清晨時分,圖片中的汽車在19街夾Harrison街,撞倒Ko之後不顧而去。

警方7點左右接報抵達後,發現事主頭部嚴重受傷,救護員急救無效,事主證實當場死亡。

警方表示肇事汽車是一輛白色或淺棕色Mini Cooper,警方懸紅最多1萬元緝拿肇事司機,市民可致電510-777-8570,提供破案線索。

