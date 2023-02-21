灣區捷運(BART)董事會主席日前等巴士期間 遭數名少年投擲橡皮糖及以種族性言論騷擾（視頻）

February 21, 2023 新聞, 灣區新聞, 熱點關注, 華人社區

【KTSF 尹晉豪報導】

灣區捷運(BART)董事會主席李正元Janice Li，日前在等待巴士時，被幾名少年投擲橡皮糖，以及受到種族性言論騷擾。

根據舊金山（三藩市）新聞網站sfstandard的報導，灣區捷運(BART)董事會主席，李正元Janice Li上週在舊金山市中心等巴士時，忽然感到脖子上

有東西，她一看發現是橡皮糖，她相信是附近幾名青年向她投擲，當她嘗試與這班青年對峙，要求他們停止時，情況不但沒有改善，反而是變本加厲

，換來種族性言論的騷擾。

李正元表示，這些規模較小的事件，例如言語騷擾，或孩子向你扔橡皮糖，都會令人在乘坐公共交通工具時，感到不安全或不舒服，尤其是亞裔女性和老年人。

加州立法機關先前已頒布了一項法律，要求包括BART和，舊金山交通局 (SFMTA) 在內的運輸機構，追踪暴力事件和其他的安全問題。

李正元說她自己的情況下，她沒有撥打 911，因為她知道這幫不了什麼忙，而當時更令她感到沮喪的是沒有人出來干預阻止，相反有人跟著笑。

她就建議公交需要有更多的社區大使，他們的存在將有所幫助，並且可以為處於類似情況的婦女和老年人提供即時幫助。

就在李正元發推文講述完，她經歷的第二天，一段片段在網上瘋傳，顯示另一宗發生在舊金山公交車的事件，一名男子在巴士上向乘客扔雞蛋，以及

說出種族歧視的言論。

李正元表示，這些事每天都正在發生。

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