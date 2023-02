灣區捷運(BART)董事會主席日前等巴士期間 遭數名少年投擲橡皮糖及以種族性言論騷擾（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

灣區捷運(BART)董事會主席李正元Janice Li,日前在等待巴士時,被幾名少年投擲橡皮糖,以及受到種族性言論騷擾。

根據舊金山(三藩市)新聞網站sfstandard的報導,灣區捷運(BART)董事會主席,李正元Janice Li上週在舊金山市中心等巴士時,忽然感到脖子上

有東西,她一看發現是橡皮糖,她相信是附近幾名青年向她投擲,當她嘗試與這班青年對峙,要求他們停止時,情況不但沒有改善,反而是變本加厲

,換來種族性言論的騷擾。

李正元表示,這些規模較小的事件,例如言語騷擾,或孩子向你扔橡皮糖,都會令人在乘坐公共交通工具時,感到不安全或不舒服,尤其是亞裔女性和老年人。

加州立法機關先前已頒布了一項法律,要求包括BART和,舊金山交通局 (SFMTA) 在內的運輸機構,追踪暴力事件和其他的安全問題。

李正元說她自己的情況下,她沒有撥打 911,因為她知道這幫不了什麼忙,而當時更令她感到沮喪的是沒有人出來干預阻止,相反有人跟著笑。

她就建議公交需要有更多的社區大使,他們的存在將有所幫助,並且可以為處於類似情況的婦女和老年人提供即時幫助。

就在李正元發推文講述完,她經歷的第二天,一段片段在網上瘋傳,顯示另一宗發生在舊金山公交車的事件,一名男子在巴士上向乘客扔雞蛋,以及

說出種族歧視的言論。

李正元表示,這些事每天都正在發生。

