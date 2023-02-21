San Mateo市長李美恩 回憶與半月灣槍擊案倖存者交談（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

San Mateo市長李美恩透露，在半月灣槍擊事件發生後，她前往現場，臨時擔任受害者的中文翻譯。

李美恩說案發後，她問當地的組織能夠幫甚麼忙，接著放下手中一切，花了一整個下午與槍擊案的倖存者在一起。

李美恩說︰「他們處於震驚，創傷和悲傷的不同階段，他們在語言上孤立，所以他們需要有人可以說中文，和他們溝通，陪伴他們，所以我們一起吃午飯，談論彼此的故事，他們分享他們的經歷，以及工作和生活狀況。」

李美恩曾經在中國待過一段時間，可以說一點中文，在當下不僅充當翻譯，也給倖存者一些安慰。

李美恩說︰「有人在哭，有人感到驚呆，有人很害怕，所有的人都在為這件事的發生而悲痛不已。」

州長紐森對於南北加州，連續發生大規模槍擊案震怒，提出更嚴格的槍枝管制，李美恩說有農工告訴她，這在中國是不會發生的。

李美恩說︰「他們說這在中國是永不會發生的，因為不可能接觸到武器，他們形容就像是電影，一場惡夢，電影場景活生生上演。」

根據了解，部分死者及倖存者，是無證移民，所以都不願暴露身分，李美恩說，也凸顯出多種語言服務的重要性。

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