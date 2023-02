San Mateo市長李美恩 回憶與半月灣槍擊案倖存者交談（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

San Mateo市長李美恩透露,在半月灣槍擊事件發生後,她前往現場,臨時擔任受害者的中文翻譯。

李美恩說案發後,她問當地的組織能夠幫甚麼忙,接著放下手中一切,花了一整個下午與槍擊案的倖存者在一起。

李美恩說︰「他們處於震驚,創傷和悲傷的不同階段,他們在語言上孤立,所以他們需要有人可以說中文,和他們溝通,陪伴他們,所以我們一起吃午飯,談論彼此的故事,他們分享他們的經歷,以及工作和生活狀況。」

李美恩曾經在中國待過一段時間,可以說一點中文,在當下不僅充當翻譯,也給倖存者一些安慰。

李美恩說︰「有人在哭,有人感到驚呆,有人很害怕,所有的人都在為這件事的發生而悲痛不已。」

州長紐森對於南北加州,連續發生大規模槍擊案震怒,提出更嚴格的槍枝管制,李美恩說有農工告訴她,這在中國是不會發生的。

李美恩說︰「他們說這在中國是永不會發生的,因為不可能接觸到武器,他們形容就像是電影,一場惡夢,電影場景活生生上演。」

根據了解,部分死者及倖存者,是無證移民,所以都不願暴露身分,李美恩說,也凸顯出多種語言服務的重要性。

