停辦兩年的矽谷車展 回歸Santa Clara縣（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

事隔兩年,矽谷車展終於在今日回歸Santa Clara的會議中心。

當中就展示各大汽車製造商的新型汽車,大家還可以坐在車內提出問題,甚至試開指定的車款。

如果用一個詞來形容車展,那就是電動,各大品牌都紛紛,展出他們的最新電動車。

當中就包括這部,全電動的日產 LEAF ,車廠表示比上一代更有力和續航力強。

與此同時,亦設有古董車區域讓市民欣賞。

Kelley Blue Book執行編輯Brian Moody表示,自從上屆車展後,市場上或路上的電動車數量大幅增長,市民似乎對電動汽車特別感興趣,他亦看好

電動車的前景︰「我的意見是,如果普通人駕駛電動汽車,他們會喜歡它的性能,喜歡它的感覺

喜歡它聲音不大,並且他們喜歡許多功能,但不喜歡的是價格,最終這些價格將不得不下降,當更廣泛的時候,就會發生這種情況。」

他又指對於消費者而言,是有很多種類可以選擇,如果想試水溫的話,油電混合動力車亦是一個選擇。

車展日期直至星期日,時間和門票詳情,可瀏覽svautoshow.com。

