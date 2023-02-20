停辦兩年的矽谷車展 回歸Santa Clara縣（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

事隔兩年，矽谷車展終於在今日回歸Santa Clara的會議中心。

當中就展示各大汽車製造商的新型汽車，大家還可以坐在車內提出問題，甚至試開指定的車款。

如果用一個詞來形容車展，那就是電動，各大品牌都紛紛，展出他們的最新電動車。

當中就包括這部，全電動的日產 LEAF ，車廠表示比上一代更有力和續航力強。

與此同時，亦設有古董車區域讓市民欣賞。

Kelley Blue Book執行編輯Brian Moody表示，自從上屆車展後，市場上或路上的電動車數量大幅增長，市民似乎對電動汽車特別感興趣，他亦看好

電動車的前景︰「我的意見是，如果普通人駕駛電動汽車，他們會喜歡它的性能，喜歡它的感覺

喜歡它聲音不大，並且他們喜歡許多功能，但不喜歡的是價格，最終這些價格將不得不下降，當更廣泛的時候，就會發生這種情況。」

他又指對於消費者而言，是有很多種類可以選擇，如果想試水溫的話，油電混合動力車亦是一個選擇。

車展日期直至星期日，時間和門票詳情，可瀏覽svautoshow.com。

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