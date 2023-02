加州聯邦參議員范士丹宣布退休 華人社區領袖感謝她對舊金山和華裔的付出（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

89歲高齡的加州聯邦參議員,范士丹(Dianne Feinstein) 宣布退休。華人社區領袖都紛紛感謝,她對舊金山(三藩市)和華裔的付出。

資深民主黨籍聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)宣布退休,不會在2024年競選連任。

她表示將繼續為加州服務,直至2025年1月任期完結。

近年來民主黨人對她的年齡和精神狀態表示擔憂.

原因是她曾出現記憶力減退的情況,她曾是舊金山首位女市長,任期由1978年12月至1988年1月。

舊金山的華人社區領袖,都紛紛感謝她對舊金山和華裔的付出。

舊金山市府律師邱信福說︰「范士丹做舊金山市長時,與華埠及華裔社區密切合作,並支持我們社區民眾,她在政府在參議院出任領導就更積極了,直到最近仍繼續出聲反對仇亞,感謝她代表我們社區所做的工作。」

華協中心前行政主任方小龍牧師就說︰「她一直對我們社區有愛,她這方面是無價的,我不敢相信她能堅持這麼久,看看我,我現在是長者了,我正要散架但她仍堅強如普洛西。」

而舊金山前華裔市參事鄧式美,就感謝范士丹開闢華人參政的道路︰「她當時成立舊金山中華文化基金會和中華文化中心,她作出很大的貢獻,她當時亦任命劉貴明(Gordon Lau)做市參事,(劉)當時成為舊金山第一位華人市參事。」

