影評：經典文學創作《咆哮山莊》背後的《艾米莉》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

英國文學作品中,被稱為經典之作的《咆哮山莊 Wuthering Heights》,它的作家Emily Brontë ,生活少為人知。看一則關於這人物的故事。

Emily Brontë 19世紀初,在英國出生長大。家中六個孩子當中,兩個和他們的母親都早逝。家中留下的三個女兒和一個兒子,對寫作都有興趣。Emily 的處女作,也是她30歲病逝前創作出的唯一一部作品,被評為是英國經典文學作品。但人們對Emily 的一生知道的不多。英國演員Frances O’Connor 就這題材,想像了Emily 短暫的一生。創作劇本、指導電影,並請來了新進演員Emma Mackey ,來詮釋這個帶迷離色彩的人物。

電影故事中,Emily 和她的弟弟Branwell 關係最親,是家中帶叛逆的孩子。村內的人說她是家庭成員中,奇怪的一個。身為牧師的父親,要Emily 和姐姐一樣當教師。父親的一個助理Michael ,在傳道時和前輩不同,也引起大家的好奇。而Emily 之後也和Michael 有一段縱慾的戀情。這是劇本的大膽推斷。是否真有一段刻骨銘心的戀情,推動Emily 的寫作才華?

Emily 在1847年確實出版了《咆哮山莊 Wuthering Heights》。當時還需要用筆名,來掩蓋自己是女作家,以取得公平對待。三年之後,出版社才以Emily 的實名出版,但是Emily 已經離世。

至於故事距離現實有多少的差異,已經不重要。電影對著少女生活和思維的刻畫,卻引發人們對Emily Brontë 的好奇,這也已經是電影的成功之處。

《艾米莉 Emily》要人們感受一個走在時代前端少女的思維。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影2月24日開始,在灣區各地戲院上映,例如舊金山的Metreon 和Kabuki、Santa Clara 的Mercado 和Emeryville 的 Bay Street 戲院上映。

電影網頁:https://bleeckerstreetmedia.com/emily

“Emily” Review: Imagining the mind behind the “Wuthering Heights” author

“Screening Room” reviews “Emily”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://bleeckerstreetmedia.com/emily

Now showing in NY/LA. In Bay Area theatres February 24