影評：摩洛哥一對夫婦戀情的長期演變《藍色長袍》

今年代表摩洛哥角逐奧斯卡的是一部唯美的愛情片。摩洛哥一對夫婦,面對第三者的深情介入。

在一個老商場中,一對夫婦Halim 和Mina,製作傳統摩洛哥長袍。縱然面對現代技術與設計,裁縫師Halim 還是堅決不用縫紉機,只靠手工做出一件件的長袍。妻子Mina 因為健康不佳,手工製作也放慢了速度。夫妻倆於是聘請了一個用心學習這門傳統手藝的學徒Youssef。教導過程中,也突顯手工製作的藝術價值。

丈夫Halim 長久壓抑自己對其他男子的吸引,對妻子的忠心也從他的體貼中看得出。Mina 雖然開始時,對Youssef 有些許的嫉妒。但面對自己的健康每況愈下,也感覺到家中的兩個男人,能夠在自己離世後,可以有互相照顧的可能,也就默默地許下祝福。

與其說導演Maryam Touzani 的故事,刻畫一段三角戀的演變,不如肯定這是對人們之間感情的變化的一種探討。飾演夫婦的 Saleh Bakri 和Lubna Azabel,讓觀眾感覺這是一段長時間、並在婚姻之後繼續存在的愛情。師傅和學徒之間感情的演變,也不是隨性,而是有內涵的、需要時間醞釀,正如手工長袍般。從女性的角度來看這段戀情,也是一個觀眾樂於見到的一個新觀點。

回教國家摩洛哥對同志議題,還處於忌諱中。但國家能夠選上這部電影,在戛納影展參展,並角逐奧斯卡,也顯示社會逐漸開放,也能夠見到曙光。

《藍色長袍 The Blue Caftan》是一部令人回味無窮的感人電影。獲得滿分五分的最佳評價,觀眾不該錯過。

電影目前在舊金山的Opera 戲院,和洛杉磯的Laemmle Royal 戲院上映。

電影網頁:https://strandreleasing.com/films/the-blue-caftan/

“The Blue Caftan” Review: The transition between long lasting loves in this exquisitely crafted Moroccan tale

