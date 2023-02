奧克蘭市府電腦系統遭勒索軟件攻擊 多個部門對外關閉

【KTSF】

奧克蘭(屋崙)市政府上週遭到勒索軟件攻擊,並在本週宣布進入緊急狀態,至今市府多個部門仍對外關閉,需要電腦處理的業務被迫停擺,已導致不少民眾抱怨。

包括警消在內的緊急服務,是目前奧克蘭市府少數仍對公眾開放的部門,像是奧克蘭市警局大廳,不過牆上的告示說,受到電腦當機影響,只能提供有限服務。

奧克蘭市民Raymond Highsmith說︰「我覺得有點不自在,因為他們也不知何時能解決。」

Highsmith今天來警察局詢問資訊,因為他的汽車車牌兩個月前被偷,而且收到很多交通罰單,他想知道罰單數量以及該怎麼辦。

Highsmith說︰「停車工作人員說,哇,你有很多罰單,他們會立刻把你的車子拖吊的,我反問到底有多少?沒有人知道答案,所以我沒譜了,只能等候這件事搞清楚。」

工作人員很好心,但沒辦法在電腦查詢。

Highsmith說︰「沮喪、害怕,我怕開車,因我不想被攔停。」

奧克蘭市政府上週三遭遇勒索軟件黑客攻擊,接著這個星期宣布進入緊急狀態,市府發言人向KPIX電視台發送電郵聲明表示,系統癱瘓影響到許多非緊急系統,包括收費功能、處理報告、發放執照和牌照等,例如計劃和建築管理局就對外關閉,一些建築相關計劃停擺。

至於其他問題,像是這樣的情況會持續多久,以及黑客是否偷走了敏感的財務資訊,都得不到解答,在市議會本週三召開的特別會議紀錄,市府官員有對事件做說明。

奧克蘭市府代理行政官G. Harold Duffey說︰「第一要務就是要保護系統,清理它、擦拭它然後重建系統,將它放回系統內,我們現在正在這個程序中,相信下週可以提供更多服務給奧克蘭居民。」

民眾希望下個星期能夠得到更多答案。

