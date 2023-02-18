奧克蘭市府電腦系統遭勒索軟件攻擊 多個部門對外關閉

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奧克蘭（屋崙）市政府上週遭到勒索軟件攻擊，並在本週宣布進入緊急狀態，至今市府多個部門仍對外關閉，需要電腦處理的業務被迫停擺，已導致不少民眾抱怨。

包括警消在內的緊急服務，是目前奧克蘭市府少數仍對公眾開放的部門，像是奧克蘭市警局大廳，不過牆上的告示說，受到電腦當機影響，只能提供有限服務。

奧克蘭市民Raymond Highsmith說︰「我覺得有點不自在，因為他們也不知何時能解決。」

Highsmith今天來警察局詢問資訊，因為他的汽車車牌兩個月前被偷，而且收到很多交通罰單，他想知道罰單數量以及該怎麼辦。

Highsmith說︰「停車工作人員說，哇，你有很多罰單，他們會立刻把你的車子拖吊的，我反問到底有多少？沒有人知道答案，所以我沒譜了，只能等候這件事搞清楚。」

工作人員很好心，但沒辦法在電腦查詢。

Highsmith說︰「沮喪、害怕，我怕開車，因我不想被攔停。」

奧克蘭市政府上週三遭遇勒索軟件黑客攻擊，接著這個星期宣布進入緊急狀態，市府發言人向KPIX電視台發送電郵聲明表示，系統癱瘓影響到許多非緊急系統，包括收費功能、處理報告、發放執照和牌照等，例如計劃和建築管理局就對外關閉，一些建築相關計劃停擺。

至於其他問題，像是這樣的情況會持續多久，以及黑客是否偷走了敏感的財務資訊，都得不到解答，在市議會本週三召開的特別會議紀錄，市府官員有對事件做說明。

奧克蘭市府代理行政官G. Harold Duffey說︰「第一要務就是要保護系統，清理它、擦拭它然後重建系統，將它放回系統內，我們現在正在這個程序中，相信下週可以提供更多服務給奧克蘭居民。」

民眾希望下個星期能夠得到更多答案。

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