本台兒童新春拜年視頻比賽 南加州余氏兄弟贏第一名（視頻）

【KTSF 張擎鳳報導】

本台舉辦的兒童新春拜年視頻比賽，住在南加州的余氏兄弟贏得第一名，本台訪問這對小兄弟和他們的媽媽。

七歲的余希明和六歲的余心明，手中拿著媽媽寫的對聯，以三種語言跟大家拜年，活潑生動可愛有趣。

媽媽仇慧琳其實是在灣區長大，父母都還在灣區，看到本台新春拜年視頻比賽的消息，立刻告訴她。

仇慧琳說︰「每一年因為家人朋友都在世界各地，所以每一年都會錄製拜年短片發給親戚朋友，所以應該是第三、第四年錄製這些短片。」

兄弟倆在南美洲哥倫比亞出生，現在全家住在洛杉磯，因為疫情的關係，仇慧琳決定採取在家自學，除了正常的課程外，也親自教導兩兄弟中文，國語粵語講很流利。

仇慧琳說︰「我喜歡在家，因為在家裡可以有多一點時間，不會那麼緊張。」

仇慧琳說︰「當然大家聽到在家自學，都覺得很辛苦，當然還是會有辛苦的時候，但是我可以很辛苦了解他們的學習，然後也可以按照他們的程度去配合，跟他們學習，我覺得是一個滿有趣的過程。」

仇慧琳一家篤信基督教，在哥倫比亞生活時，還接受宗教電視台的專訪，她說依靠信仰教導兩兄弟，學會尊重別人，幫助他人，擇善而從，分辨是非。

仇慧琳說︰「孩子在家自學真的也很想保護他們，這個世界可能有太多事情，很想保護他們，一生走在正路上面，走在好的事情上面，我知道孩子有一天還是會離開我們，沒有辦法永遠保護他們，就是在這段時間好好的教導，我們的信仰真的是幫助我們，尤其家長還是會有軟弱的時候，我們也可以透過禱告，知道上帝與我們同在。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。