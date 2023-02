本台兒童新春拜年視頻比賽 南加州余氏兄弟贏第一名（視頻）

【KTSF 張擎鳳報導】

本台舉辦的兒童新春拜年視頻比賽,住在南加州的余氏兄弟贏得第一名,本台訪問這對小兄弟和他們的媽媽。

七歲的余希明和六歲的余心明,手中拿著媽媽寫的對聯,以三種語言跟大家拜年,活潑生動可愛有趣。

媽媽仇慧琳其實是在灣區長大,父母都還在灣區,看到本台新春拜年視頻比賽的消息,立刻告訴她。

仇慧琳說︰「每一年因為家人朋友都在世界各地,所以每一年都會錄製拜年短片發給親戚朋友,所以應該是第三、第四年錄製這些短片。」

兄弟倆在南美洲哥倫比亞出生,現在全家住在洛杉磯,因為疫情的關係,仇慧琳決定採取在家自學,除了正常的課程外,也親自教導兩兄弟中文,國語粵語講很流利。

仇慧琳說︰「我喜歡在家,因為在家裡可以有多一點時間,不會那麼緊張。」

仇慧琳說︰「當然大家聽到在家自學,都覺得很辛苦,當然還是會有辛苦的時候,但是我可以很辛苦了解他們的學習,然後也可以按照他們的程度去配合,跟他們學習,我覺得是一個滿有趣的過程。」

仇慧琳一家篤信基督教,在哥倫比亞生活時,還接受宗教電視台的專訪,她說依靠信仰教導兩兄弟,學會尊重別人,幫助他人,擇善而從,分辨是非。

仇慧琳說︰「孩子在家自學真的也很想保護他們,這個世界可能有太多事情,很想保護他們,一生走在正路上面,走在好的事情上面,我知道孩子有一天還是會離開我們,沒有辦法永遠保護他們,就是在這段時間好好的教導,我們的信仰真的是幫助我們,尤其家長還是會有軟弱的時候,我們也可以透過禱告,知道上帝與我們同在。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。