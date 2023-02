拜登稱已指示國家安全顧問對不明高空物體定立處理守則

【KTSF 張麗月報導】

中國間諜氣球與高空不明物體事件繼續備受關注,國會參議院週三聽取軍方高層的匯報,並一致就氣球事件通過兩個決議案,譴責中國侵犯美國主權及違反國際法,國會議員也紛紛要求拜登政府透明交代事件的調查,並對中國採取強硬立場。

拜登總統週四回應指,他已指示國家安全顧問領導一個跨部門小組,以便檢討和發展一套較為明確的守則,去監察、追踪和擊落不明高空物體,拜登又說,他不會對擊落中國監視氣球事件道歉。

面對國會及公眾輿論強烈批評政府未有一發現中國間諜氣球就將它打下來,竟然容許氣球全程飄過敏感軍事地帶,令美國的導彈基地機密可能被中國偵測到,拜登表示,他已經指示國家安全顧問Jake Sullivan領導一個跨部門的工作小組去檢討現有的程序,並且發展一套較為明確的規則,去追踪和監察不明高空物體,必要時可以將之擊落。

拜登說,他希望新規例有助於分辨出哪些高空物體對國家安全可能構成威脅,而需要採取行動。

拜登重申,任何危害美國人民安全的物體,都會將之擊落,正如他下令美軍將中國監視氣球,及另外三個高空不明物體打下來,他說美國不會為此而感到遺憾,因為 “侵犯美國主權是不能接受”,但美國會繼續與中方保持溝通。

拜登說︰「我預期與習主席談,我希望我們有個水落石出,而我不會為擊落那氣球而道歉。」

拜登重申美國尋求同中國競爭,而不是搞出一場新冷戰,因此必須管理好事態,以免競爭變成衝突。

拜登說︰「這個事故凸顯維持雙方的外交和軍事溝通渠道開放很重要。」

對於在過去週末接連擊落的三個高空不明物體,與2月4號擊落的中國間諜氣球是否有關連,拜登就指出,目前未有證據顯示當中關聯,目前軍方只是打撈到中國間諜氣球浮在海面的殘骸,氣球的負載物主體在海底有待打撈及檢驗,其他三個被擊落的不明物體,也有待回收或打撈殘骸部件後作詳細檢驗分析才有進一步的資料。

拜登發言後,網上民眾的留言幾乎都是批評他軟弱及發馬後砲。

中國外交部就繼續堅稱,那個被美軍擊落的氣球是民用無人駕駛的氣象監測飛艇,闖進美國領空是意外事故,中方也抨擊美國國會通過決議案,譴責中國侵犯美國主權及違反國際法,是政治操弄、惡意炒作,之前中方表示會對美國作出反制行動。

