洛杉磯環球影城「超級任天堂世界」正式開幕

【KTSF 朱慧琪報導】

南加州洛杉磯環球影城新建的「超級任天堂世界」(Super Nintendo World)週五正式開幕,帶大家去看看。

南加州洛杉磯的環球影城內的「超級任天堂世界」籌備近10年,終於開幕。

最令人觸目的是Mario賽車,它使用VR虛擬實境技術,玩家可以代入電子遊戲中角色,戴上耳機,只需轉動頭部,即可瞄準目標並射擊。

環球影城創意部副總裁Joe Corfino說︰「人人都玩過這個遊戲,看過這些有趣的環境,現在玩家可以代入遊戲,而且沒規則,你想去何處都行,可以爬上那個秘密的小樓梯看看

在這個美國首創的遊樂園區,除了有新增的遊戲之外,還會有來自Mario賽車中的超級蘑菇主題餐廳。

準備去的民眾,可以購買環球影城的門票進入「超級任天堂世界」,不過有一些日子可能需要預約才能進入。

