本台較早前報導過,一名華裔Uber司機聲稱在東灣遭醉酒乘客拳打腳踢,一度昏迷,警方回應本台查問,確認當日有襲擊案發生,正調查案件。

警方表示,在2月3日大約凌晨兩點接獲報告,指有人遭到襲擊,警員去到東灣康縣Alamo的Livorna路1400號路段,確認一宗涉及Uber司機和乘客的襲擊案,而到場時雙方已經分開,救護車之後到場將傷者送院,但未有提到是否有拘捕施襲者。

傷者早前向本台表示,警方將案件列為意外,而負責案件的警員目前休假,下星期五前會完成報告。

