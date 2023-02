德州參議院提案禁中國公民在該州買房 多個華裔組織強烈抨擊

【KTSF 傅景竑報導】

美國華人聯合會等華裔組織週五舉辦線上記者會,公開抨擊德州一項參議院提案,將禁止中國公民在德州購買房地產。

週五的記者會上,德州眾議員吳元之(Gene Wu)強烈斥責一項德州參議院提案,指該提案象徵政府帶頭允許仇恨亞裔的擴散。

吳元之說︰「若通過,它就開了綠燈一樣,為所有想找理由散播仇恨和暴力的人,開了綠燈。」

SB147是由共和黨籍的德州參議員Lois Kolkhorst提出,若通過,將禁止中國、俄羅斯、北韓及伊朗的公民及企業在德州購買房地產項目,提案也獲得共和黨籍州長Greg Abbott的支持,指該題案將保護國家利益及安全。

同樣列席記者會的是代表加州的聯邦眾議員兼國會亞太裔黨團CAPAC召集人趙美心(Judy Chu)。

趙美心指,這不是第一次看到反亞裔歧視及散播恐懼的政治操作,在2021年就曾有聯邦眾議員試圖立法限制中國公民擁有農業用地。

她表示,在保護國家利益及安全之際,也將持續在國會監督,確保沒有民權被剝奪。

趙美心說︰「國會亞太裔黨團,將利用其力量去發聲,並確保我們不會侵蝕,社區中個人的公民自由。」

但德州不是唯一提出相關法例的地方,根據全國州議會會議,中美關係緊張加劇之下,全國有至少11州考慮針對中國公民及企業立法,限制土地及房地產所有權。

