德州參議院提案禁中國公民在該州買房 多個華裔組織強烈抨擊

【KTSF 傅景竑報導】

美國華人聯合會等華裔組織週五舉辦線上記者會，公開抨擊德州一項參議院提案，將禁止中國公民在德州購買房地產。

週五的記者會上，德州眾議員吳元之（Gene Wu）強烈斥責一項德州參議院提案，指該提案象徵政府帶頭允許仇恨亞裔的擴散。

吳元之說︰「若通過，它就開了綠燈一樣，為所有想找理由散播仇恨和暴力的人，開了綠燈。」

SB147是由共和黨籍的德州參議員Lois Kolkhorst提出，若通過，將禁止中國、俄羅斯、北韓及伊朗的公民及企業在德州購買房地產項目，提案也獲得共和黨籍州長Greg Abbott的支持，指該題案將保護國家利益及安全。

同樣列席記者會的是代表加州的聯邦眾議員兼國會亞太裔黨團CAPAC召集人趙美心（Judy Chu）。

趙美心指，這不是第一次看到反亞裔歧視及散播恐懼的政治操作，在2021年就曾有聯邦眾議員試圖立法限制中國公民擁有農業用地。

她表示，在保護國家利益及安全之際，也將持續在國會監督，確保沒有民權被剝奪。

趙美心說︰「國會亞太裔黨團，將利用其力量去發聲，並確保我們不會侵蝕，社區中個人的公民自由。」

但德州不是唯一提出相關法例的地方，根據全國州議會會議，中美關係緊張加劇之下，全國有至少11州考慮針對中國公民及企業立法，限制土地及房地產所有權。

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