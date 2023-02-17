舊金山日落區爆炸案疑犯獲法官批准在家拘留

February 17, 2023 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF】

舊金山（三藩市）日落區房屋爆炸案，涉嫌在家中經營非法毒品實驗室的男子週五提堂，法官批准他在家拘留。

根據地檢處，53歲舊金山居民Darron Price，被控過失殺人、製造毒品、四項縱火、兩項危害兒童和一項虐待老人罪，Price目前未提出抗辯。

房屋爆炸事件造成Price的妻子，51歲的Rita Price喪命，妻子的照顧員嚴重燒傷，隔壁房屋也受損。

調查人員透露，他們在房屋廢墟中，發現製造大麻油的設備。

地檢官提出Price不得保釋，因為他涉嫌嚴重疏忽，帶給社區危害，但法官最終獲准Price在待審時間轉為在家拘留，因為沒有證據顯示，Price是有意造成傷害，在事後也沒有威脅任何人，不構成公共治安威脅。

Price將在下週五再次出庭

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