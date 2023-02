舊金山日落區爆炸案疑犯獲法官批准在家拘留

【KTSF】

舊金山(三藩市)日落區房屋爆炸案,涉嫌在家中經營非法毒品實驗室的男子週五提堂,法官批准他在家拘留。

根據地檢處,53歲舊金山居民Darron Price,被控過失殺人、製造毒品、四項縱火、兩項危害兒童和一項虐待老人罪,Price目前未提出抗辯。

房屋爆炸事件造成Price的妻子,51歲的Rita Price喪命,妻子的照顧員嚴重燒傷,隔壁房屋也受損。

調查人員透露,他們在房屋廢墟中,發現製造大麻油的設備。

地檢官提出Price不得保釋,因為他涉嫌嚴重疏忽,帶給社區危害,但法官最終獲准Price在待審時間轉為在家拘留,因為沒有證據顯示,Price是有意造成傷害,在事後也沒有威脅任何人,不構成公共治安威脅。

Price將在下週五再次出庭

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。