【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)公共衞生局宣佈,將於本月月底解除在高風險場所內的口罩令,不過對一些特定場所,就繼續維持口罩令。

當局週四宣佈因應新型肺炎的最新措施,由於COVID病毒株和疫苗在疫情三年來都發生變化,並參考舊金山的高疫苗、加強針接種率,以及有效的COVID治療,舊金山公共衞生局將於本月28日解除市內高風險處所內的口罩令C19-07y條例,並同時取消無家可歸收容所內的口罩令,不過對一些特定場所,包括醫院、護理機構和監獄等,仍然維持口罩令。

而聯邦的緊急狀態令,也將於5月11日完結,但這些舉動並不代表COVID的威脅已經完結,當局會保持監察疫情。

