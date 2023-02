奧克蘭芭蕾舞團將帶來全由亞太裔操刀作品 華裔編舞家陳肇中分享感受 （視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

奧克蘭(屋崙)芭蕾舞團3月起將帶來全部由亞太裔編舞家及舞者所呈現的作品,本台訪問到華裔編舞家陳肇中(Phil Chan),與我們做分享。

陳肇中說:「這個芭蕾舞團是第一次全部是亞洲人做編舞,所以這是個好大的機會。」

華裔編舞家陳肇中今年與其他兩位亞裔編舞家為奧克蘭芭蕾舞團操刀,舞作將在第二屆的「舞月節」活動中呈現。

Dancing Moons Festival舞月節是奧克蘭芭蕾舞團自去年起開辦,目的是給亞太裔編舞家及舞者特殊的空間及舞台發揮。

陳肇中表示這次編舞的主題是exquisite corpse隨機接龍,舞作將分為三段,單人、雙人、及群舞,分別由三位不同的編舞家各自編排,最後組合時才會知道效果。

而陳肇中就分享自己是在香港長大,並開始學舞,在編舞時也因此會帶入更多不一樣的東方元素。

陳肇中說:「你都看見了他們的手,跟中國舞手的動作差不多,有一段舞用刀,我從前在香港學跳舞都有用,把這個帶到這個芭蕾舞團,他們覺得有點奇怪,但也覺得很美,所以他們也試試看。」

而融入多元文化的舞作,對芭蕾舞者來說也是一項特別的挑戰。

舞者Lawrence Chen說:「這與古典芭蕾絕對有不同之處,它在動作上有更多的自由度,而且是由編舞者決定作品中的內容,相對的很多傳統芭蕾舞劇,動作是固定的,並且來自我們花了很多時間學習的舞蹈形式及技巧。」

但也有亞裔舞者認為,這項跨文化的挑戰,反而讓她感到親切。

舞者Karina Eimon說:「我自己作為一名亞裔舞者,真的感覺像回家一樣,尤其是在灣區長大,身邊都是亞裔舞者、亞裔老師及編舞家,我覺得我的族裔得到了代表,這讓我感到暖心。」

而除了文化及族裔的代表,這次與奧克蘭芭蕾舞團合作,對陳肇中也意義非凡。

陳肇中說:「因為我我爸爸也住在東灣,每年都回來奧克蘭芭蕾,有一些時間陪我的爸爸。」

奧克蘭芭蕾舞團將在3月16日到3月18日於奧克蘭亞裔文化中心帶來舞月節的表演,4月也會到舊金山及中谷Fresno演出。

