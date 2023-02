【KTSF】

密西西比州Tate縣週五發生連環槍擊案,6人死亡,一人受傷。

連環槍擊案發生於密西西比州北部Tate縣的Arkabutla鎮,縣警指,槍手開車駛入鎮內一間商店的停車場,然後向另一輛車的男司機開槍,受害人中槍身亡,車內另一個人沒有受傷。

隨後槍手開車前往前妻的家中槍殺前妻,然後毆打她的未婚夫。

當局發現槍手住所附近的一條小道上有兩名男子中槍身亡,再在槍手屋企附近的一間屋內發現兩名死者,

槍手想逃離現場時,被縣警拘捕。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。