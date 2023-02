本台採訪組曾與奧克蘭華裔警長有磨擦 警局沒回應投訴（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

針對奧克蘭警察局長LeRonne Armstrong被革職的事件,獨立報告指出,包庇下屬不當行為,突顯奧克蘭警察部門內部的領導問題,也有其他民選官員認為,針對警員的投訴和行為問題,應該由部門以外的單位處理,本台過去一年多在採訪過程中,向奧克蘭警察部門提出的投訴,也沒有獲得適當的交代。

獨立律師樓Clarence Dyer and Cohen,針對奧克蘭警察局的調查報告披露,警察局長Armstrong沒有對下屬的不當行為採取適當的行動。

當中提到涉及肇事逃逸車禍,與在電梯槍支走火事件的同一名華裔警長Michael Chung,也和本台採訪組有發生過磨擦,而本台曾向奧克蘭警察部門針對該名警員的投訴,也沒有得到任何回應。

事件發生在2021年11月9日,本台新聞採訪組在奧克蘭的Mountain View墳場採訪的時候,被一個男子和女子要求現場刪除拍攝到的畫面,本台攝影記者後來發現,其中的男子就是Michael Chung,但是他們沒有穿制服,也沒有聲明自己是警察的身份,並且態度惡劣。

本台向奧克蘭警察部門就事件投訴與跟進,但也沒有收到任何答覆,本台向處理警察不當行為的部門報告,也沒有任何調查後續與回應。

而本台多次致電給奧克蘭警察部門,聲稱民眾可以申報警察行為不當的24小時熱線,則根本沒有人接聽,也無法留言。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。