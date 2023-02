【KTSF】

一項新的消息可能讓購房者感到興奮,那就是房屋建商信心指數升至十年來新高。

根據全國房屋建商協會發布的報告,在新建獨立屋市場的房屋建商信心指數,2月份上漲7點,來到42,是近十年來新高,預料將來全美會有更多的房屋出現。

這份報告重點放在三方面,分別是當前的房屋銷售、買家的流量,以及未來六個月新蓋住房的銷售前景。

而這三大指標不但在2月份上升,也是連續兩個月都上揚,升幅更是自2013年以來新高。

不過報告也指出,房屋建商仍繼續面臨建築成本高昂,以及供應鏈所導致的建築材料缺貨等問題。

