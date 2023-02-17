半月灣農場血案華裔農工被控多項謀殺 最高可判死刑

【KTSF 尹晉豪報導】

在San Mateo縣半月灣造成7人死亡的農場槍擊事件，涉案的67歲華裔農工趙春禮（Chunli Zhao）被控多項謀殺，一旦罪名成立，最高刑罰可以是死刑，他否認所有控罪。

趙春禮週四出庭，他被控在半月灣的兩個農場一共槍殺7人，當中包括7項謀殺罪和一項謀殺未遂罪。

他站在玻璃窗後面，通過一名中文翻譯員發言，否認所有指控，他現時被關押在San Mateo縣監獄，不得保釋。

另一方面，他放棄了在60天內舉行初步聽證會的權利，縣法官下令他5月3日返回法庭接受聽證會。

槍擊案的死者已被確認為7名華人，而第八名受害者就受了重傷，但保住性命。

被告趙春禮曾在訪問中透露，殺人動機是起於老闆向他發了一張100元的賬單，要他支付起重機在工作時受損的費用，而San Mateo縣地檢官已證實了這個說法。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。