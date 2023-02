半月灣農場血案華裔農工被控多項謀殺 最高可判死刑

【KTSF 尹晉豪報導】

在San Mateo縣半月灣造成7人死亡的農場槍擊事件,涉案的67歲華裔農工趙春禮(Chunli Zhao)被控多項謀殺,一旦罪名成立,最高刑罰可以是死刑,他否認所有控罪。

趙春禮週四出庭,他被控在半月灣的兩個農場一共槍殺7人,當中包括7項謀殺罪和一項謀殺未遂罪。

他站在玻璃窗後面,通過一名中文翻譯員發言,否認所有指控,他現時被關押在San Mateo縣監獄,不得保釋。

另一方面,他放棄了在60天內舉行初步聽證會的權利,縣法官下令他5月3日返回法庭接受聽證會。

槍擊案的死者已被確認為7名華人,而第八名受害者就受了重傷,但保住性命。

被告趙春禮曾在訪問中透露,殺人動機是起於老闆向他發了一張100元的賬單,要他支付起重機在工作時受損的費用,而San Mateo縣地檢官已證實了這個說法。

