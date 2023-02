孟菲斯市五警被控謀殺Tyre Nichols 庭上否認控罪

【KTSF 張擎鳳報導】

孟菲斯市五名前警察被控謀殺Tyre Nichols週五出庭,他們否認控罪。

在孟菲斯市,五名被控謀殺Nichols的前警官首次一起出庭,首次在Nichols家人面前出現。

五人表示對二級謀殺、嚴重襲擊、嚴重綁架、官方不當行為和官方壓迫的指控全部不認罪。

法官表示此案可能需要時間審理。

法官James Jones Jr.說︰「我們理解本案會令人情緒激動,但我們希望大家繼續保持耐心。」

其中一名被告Taddarius Bean的辯護律師John Keith Perry說︰「Taddarius Bean當時在做其工作,他沒打過他,我們至今未見有任何可靠的信息,來證明這是謀殺。」

另一名辯方律師就提及,他當事人的族裔,並提醒大家不要急於下判斷。

Desmond Mills的辯護侓師Blake Ballin說︰「別忘了我的當事人是在美國法庭上的一名黑人,這國家的黑人入獄率比,白人高五倍。」

死者Nichols也是非洲裔,他母親向媒體指出,五名被告警員不敢跟她對視,他們受審並不能舒緩她失去親人的痛苦。

Nichols的媽媽RowVaughn Wells說︰「我知道我兒子死了,我知道我再也見不到他了,但是我們現在必須開始,這個獲得正義的過程。」

Shelby縣地區檢察官說,他的辦公室正在審查多達100宗,涉及現已解散的孟菲斯市警方「蝎子部隊」的先前案件,其中75宗案件,與本案五名被告警察有關,這個跡象表明,孟菲斯市可能會擴大伸張正義的範圍。

Shelby縣地區檢察官Steve Mulroy說︰「我們將在未來一段時間內,對所有這些人的指控做出決定。」

案情指在本案中,他們無故截停Nichols,將Nichols強行拉下車,鎖上手銬,並用電擊槍及警棍暴力毆打Nichols。

日前有消息揭露,在過程中,這五個警察將隨身拍鏡頭關閉或摘下,他們的圍毆行為被附近的保安監控鏡頭拍下。

事件中包括五名被告在內,有六名警員被革職,另外有多名警務人員正接受內部調查,而五名被告所屬的「蝎子部隊」也隨即解散。

有分析指,孟菲斯警方成立這一類的部隊,令警察濫用權力與暴力的傾向加劇。

