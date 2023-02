范士丹宣布不競選連任 對加州政治佈局有何影響（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

現年89歲的聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)本週宣布不會競選連任,這對加州的政治佈局和在全國的影響力會有什麼樣的影響?政治學家怎樣解讀?

政治觀察家認為,范士丹一旦退休,最明顯的改變就是領導人的輪替,有新一代出任代表加州的聯邦參議員。

聖荷西州大政治系教授Donna Crane說:「我認為我們會見到新的思維,范士丹辦事手法引用舊的風格,但從她從政以來,美國政治已經經歷改變,所以我們會見到有更新的想法,接替她的人也會是一個來自更加多元背景的人。」

Crane教授表示,自范士丹進入聯邦參議院以來,加州人口的族裔結構已經有顯著的變化,有更多拉美裔和亞裔居民。

Crane指出,因為加州人口和財富都多,在美國政治文化有巨大的影響力,取代范士丹的人,將會是重量級人物,這意味著這個新的參議員,能夠在重要的委員會有一席,他的意見也會受到關注,所以他要提出的議題,也會比較容易獲得國會審議。

而選出接替范士丹的選舉,也會更加受到年輕選民的關注。

Crane教授說:「年輕選民對范士丹尊敬,但是他們也非常急迫,要見到國會中接替她的人,會更加和他們的面孔相似。」

目前兩位南加州的聯邦眾議員Katie Porter和Adam Schiff已經宣布參選,奧克蘭的Barbara Lee也已起步競選。

Crane教授表示,距離現在到明年底的選舉之間,還會有更多的人加入選戰,但選舉過程,也會突顯加州政治現有的一些關於年齡、性別、族裔議題上的裂痕。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。