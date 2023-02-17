被革職奧克蘭警察局長LeRonne Armstrong回應事件（視頻）

February 17, 2023 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 歐志洲的報導】

奧克蘭（屋崙）市長盛桃週三宣布將警察局長LeRonne Armstrong革職，Armstrong和社區領袖公開回應。

Armstrong發表聲明表示，對市長的決定深感失望。

他說對他的評估，應該基於相關事實全面考慮，而不是從刻意洩漏兼且不屬實的報告判斷。

Armstrong認為，在全面評估之後，會顯示他是一個忠誠和致力於改革奧克蘭警察部門改革的人，也會顯示他沒有做出不當的事。

他聲稱他的解僱是一個基本的錯誤、無理也不公平，Armstrong也說在有機會完全消化市長的言論之後，再做出一個更完整的回應。

一群社區人士週四也在市政廳外舉行示威，表示反對市長盛桃的決定。

社區領袖Marty Peters說：「Armstrong擁有一顆令我們城市變得更好的心，這跟錢沒有關係，是因為他是在這裡土生土長，他了解我們，你現在要把一個不是來自奧克蘭，不了解我們文化，不了解我們的人，放進來來替代？對這市長來說，市民的心聲，什麼時候才能被聽見？」

奧克蘭華裔社區領袖陳錫澎同樣對解僱警察局長的決定不滿，覺得不公平也不合理，他表示，Armstrong上任之前，華埠發生三到四宗針對長者的搶劫案，現在明顯治安改善，要不是Armstrong，很多商戶也會關門。

陳錫澎說：「十年內換了十次警察局長，已經對整個社區和城市造成一個不穩定的狀態，如果這個情況再發生，受影響的不是市政廳裡面的人，而是我們一般的居民和業主，所以我們不希望見到這個情形出現。」

與此同時，奧克蘭警察協會主席Barry Donelan也同時發表聲明表示，雖然警察部門領導層目前面對動盪，他要向奧克蘭的市民保證，警員持續堅守著崗位處理緊急事務和調查罪案等。

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