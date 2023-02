被革職奧克蘭警察局長LeRonne Armstrong回應事件（視頻）

【KTSF 歐志洲的報導】

奧克蘭(屋崙)市長盛桃週三宣布將警察局長LeRonne Armstrong革職,Armstrong和社區領袖公開回應。

Armstrong發表聲明表示,對市長的決定深感失望。

他說對他的評估,應該基於相關事實全面考慮,而不是從刻意洩漏兼且不屬實的報告判斷。

Armstrong認為,在全面評估之後,會顯示他是一個忠誠和致力於改革奧克蘭警察部門改革的人,也會顯示他沒有做出不當的事。

他聲稱他的解僱是一個基本的錯誤、無理也不公平,Armstrong也說在有機會完全消化市長的言論之後,再做出一個更完整的回應。

一群社區人士週四也在市政廳外舉行示威,表示反對市長盛桃的決定。

社區領袖Marty Peters說:「Armstrong擁有一顆令我們城市變得更好的心,這跟錢沒有關係,是因為他是在這裡土生土長,他了解我們,你現在要把一個不是來自奧克蘭,不了解我們文化,不了解我們的人,放進來來替代?對這市長來說,市民的心聲,什麼時候才能被聽見?」

奧克蘭華裔社區領袖陳錫澎同樣對解僱警察局長的決定不滿,覺得不公平也不合理,他表示,Armstrong上任之前,華埠發生三到四宗針對長者的搶劫案,現在明顯治安改善,要不是Armstrong,很多商戶也會關門。

陳錫澎說:「十年內換了十次警察局長,已經對整個社區和城市造成一個不穩定的狀態,如果這個情況再發生,受影響的不是市政廳裡面的人,而是我們一般的居民和業主,所以我們不希望見到這個情形出現。」

與此同時,奧克蘭警察協會主席Barry Donelan也同時發表聲明表示,雖然警察部門領導層目前面對動盪,他要向奧克蘭的市民保證,警員持續堅守著崗位處理緊急事務和調查罪案等。

