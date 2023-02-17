華協中心舉辦春宴與長者歡慶新春 舊金山市長等政要出席（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

華協中心與舊金山（三藩市）政要以及社區人士連同500名華埠長者，為慶祝農曆新年，在舊金山華埠康年酒家舉辦春宴。

在週四中午11點，舊金山市長布里德、多位政要，聯同多區市參事，出現在華埠康年酒家的春宴活動，當中包括570名的居民。

布里德說：「我們知道這是一個被針對的社區，亞太裔社區，對於看到以致親身經歷過會感到相當困難，但我知道對於那些成為受害者的人來說，這是非常難受和具有挑戰性的。」

另一方面，她又感謝華協中心繼續推動亞裔和非裔社區共融，而第四區市參事殷嘉立和第七區市參事梅義加，就以粵語為長者送上祝福。

殷嘉立說：「恭喜發財，大家好，我是殷嘉立，大家好，我是梅義加，第七區市參事，恭喜發財。」

舊金山華協中心行政主任楊重賢（Malcolm Young）說：「這是一種方式，去慶祝和感謝所有的社區成員、基層居民，以及領導城市的合作夥伴，支持所有人做我們能做的事情，但最重要的是，這是農曆新年期間的一個時刻，我們可以聚在一起，繼續通過聯繫來建設我們的社區。」

華協中心亦邀請到華埠居民及住客在春宴期間進行才藝表演，寓意華人社區團結一致，迎接更美好的一年。

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